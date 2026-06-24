Пловдив ще се превърне в арена на едно от най-значимите културни събития в съвременната музикална история на България. Световноизвестният пианист Ланг Ланг ще излезе за първи път на величествената сцена на Античния театър на 20 юли 2027 г. Организаторите от Fest Team разкриват, че мащабното събитие ще бъде разделено в две части с антракт. В първа част пианистът ще демонстрира синергия с мащабен оркестър, а във втора част публиката ще се наслади на интимен и завладяващ солов рецитал.

Роден на 14 юни 1982 г. в индустриалния китайски град Шънян, Ланг Ланг започва своето пътешествие с пианото едва 3-годишен. На 9 години желязната дисциплина го отвежда в престижната Централна музикална консерватория в Пекин.

На тази възраст Ланг Ланг печели първа награда на Международния конкурс "Чайковски“ за млади музиканти в Япония - моментът, който го изстрелва в полезрението на международната сцена.

През 1997 г. той заминава за САЩ, за да учи в Curtis Institute of Music във Филаделфия под крилото на легендарния Гари Графман. Големият му пробив обаче идва две години по-късно, през 1999 г., на фестивала Ravinia. Едва 17-годишен, Ланг Ланг заменя в последния момент разболелия се Андре Уотс и изпълнява Първия концерт за пиано на Чайковски с Чикагския симфоничен оркестър. Това феноменално изпълнение го превръща в световна сензация за една нощ.

Определян от The New York Times като "най-горещия артист на планетата на класическата музика“, Ланг Ланг отдавна е надскочил рамките на традиционните концертни зали. Неговата кариера е уникална смесица от класическа гениалност и енергия на поп звезда.

Китайският виртуоз е известен с това, че успешно руши жанровите бариери. Неговият афинитет към различното го събира на една сцена с гиганти от всякакви стилове - прочутото му изпълнение с Metallica на наградите "Грами“, съвместни проекти с Фарел Уилямс, Ед Шийрън, Джон Леджънд и джаз легендата Хърби Ханкок, както и лолаборации с Розе от K-pop сензацията BLACKPINK, както и специални проекти с Disney.

"Независимо дали е класическа музика, рокендрол или хеви метъл, трябва да свириш със сърце“, споделя самият Ланг Ланг.

Пианистът е свирил на някои от най-значимите глобални форуми - откриването на Олимпийските игри в Пекин (2008 г.), церемонията за Нобеловата награда за мир (2009 г.) и Диамантения юбилей на кралица Елизабет II (2012 г.).

Освен на сцената, той инвестира огромна енергия и в бъдещето. Чрез своята фондация Lang Lang International Music Foundation (създадена през 2008 г.), той работи активно за музикалното образование на децата и за превръщането на класическата музика в достъпно изкуство за новите поколения.

Макар емоционалният му и силно театрален стил на свирене понякога да разделя критиците, никой не може да отрече неговото най-голямо постижение: той успява да направи класическата музика вълнуваща и достъпна за масовата публика, без да отнема от нейната сериозност и дълбочина. Гостуването му в Пловдив през 2027 г. обещава да бъде не просто концерт, а истински културен мост, който ще остави трайна следа в сърцата на българската аудитория.