Поредният абсурд в градския транспорт в Пловдив лъсна с пълна сила след мощната лятна буря, която се изля над града. Вместо да предложи сигурно убежище от проливния дъжд, рейс по една от градските линии се превърна в плавателен съд, сигнализираха възмутени пътници. В социалната мрежа се е публикувано видео, в което се вижда как подът на превозното средство е изцяло покрит от огромно количество вода, която влиза вътре безпрепятствено при преминаването през наводнените пловдивски булеварди, видя Plovdiv24.bg.

Инструкции за оцеляване в рейса

Към видеото беше споделено и следното иронично предупреждение към бъдещите пътници:

Силно препоръчително е пътниците да си носят весла, противогази и спасителни жилетки! пише авторът на публикацията.

Коментарът бързо събра стотици споделяния и гневни реакции от пловдивчани, които ежедневно са принудени да търпят лошите условия в градската мрежа. Потребителите отбелязват, че освен липсата на климатици в летните жеги, сега рейсовете са компрометирани и откъм изолация при дъжд.

Пловдив плува, гражданите искат санкции

Ситуацията с наводненото превозно средство е поредното доказателство за тежкото състояние на градската инфраструктура в Пловдив. Дъждът превърна улиците в реки.