Сериозно влошаване на метеорологичната обстановка у нас предстои в близките часове. След полунощ ни очаква истинска "заря" от светкавици и мощни гръмотевични бури, предупреждават синоптиците от Meteo Bulgaria.

Прогнозите на експертите сочат, че над Северозападна и Северна Централна България ще паднат между внушителните 20 000 и 50 000 мълнии в рамките на броени часове, съобщава Plovdiv24.bg.

Оранжев код и реална опасност от локални наводнения

Специалистите призовават гражданите да не подценяват ситуацията, тъй като интензивните валежи крият сериозни рискове за инфраструктурата.

Тези валежи могат да доведат до локални наводнения. Именно затова за днес е издаден оранжев код за очаквани значителни количества валежи, пишат от Meteo Bulgaria.

Много потребители се запитаха защо при толкова сериозна прогноза не е обявен най-високият – червен код за опасно време. Синоптиците побързаха да внесат яснота по казуса:

Причината е, че към момента не се очакват толкова екстремни явления като добре организирани суперклетки или мощни шквалови системи.

Какво да очакваме: Градушки и силни пориви на вятъра

Въпреки липсата на суперклетки, условията в посочените региони остават изключително опасни за преминаващите автомобили и пешеходците. През нощта се очакват:

Интензивни локални валежи с голям обем вода за кратко време.

Силни и внезапни пориви на вятъра.

Локални градушки, които могат да нанесат щети по реколтата и автомобилите.

Въпреки че основните процеси ще са концентрирани в Северна България, Пътна полиция съветва всички шофьори по републиканската пътна мрежа да карат с повишено внимание, да намалят скоростта при силен дъжд и да избягват паркирането под големи дървета или нестабилни конструкции.