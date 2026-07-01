Националната астрономическа обсерватория "Рожен“ направи ключова стъпка към навлизането си в модерната радиоастрономия. В обсерваторията пристигна контейнерът с изчислителна техника, който представлява "сърцето“ на бъдещия първи професионален радиотелескоп в страната ни – LOFAR-BG.

Проектът е част от общоевропейската система LOFAR, състояща се от 53 станции. Българското съоръжение ще бъде първата станция на LOFAR за Югоизточна Европа.

"LOFAR-BG ще отвори 'нови очи' за нашата обсерватория и за българската наука към Вселената“, заяви Камен Козарев, директор на Института по астрономия с НАО към БАН.

За разлика от традиционните радиотелескопи, LOFAR-BG няма да има масивна чиния. Вместо това той се състои от голям брой прости антени, разположени на поле с размерите на футболно игрище.

Сигналите от антените ще се събират в новопристигналия изчислителен контейнер. След първоначална обработка, данните ще се изпращат по специално изградена високоскоростна оптична връзка Рожен-София към Грьонинген (Нидерландия), където се обобщава информацията от цяла Европа.

Възможности: Телескопът може да работи самостоятелно или в мрежа с останалите европейски станции. Когато действат в синхрон, те постигат огромна разделителна способност на ниски честоти, съизмерима с тази на космическия телескоп "Хъбъл“.

LOFAR е най-големият радиотелескоп в света, работещ на най-ниските честоти, достъпни от Земята. С него българските астрономи ще изследват слънчевата активност, магнитните полета в Млечния път, пулсари, както и далечни и активни галактични ядра. България е и сред членовете-основатели на европейския консорциум LOFAR ERIC, създаден през 2023 г.

Проектът е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура, като Институтът по астрономия си партнира с Техническия, Софийския и Шуменския университет. Очаква се проектът да привлече млади учени – още това лято 25 стажанти и студенти от страната ще се включат в инсталирането на антените и кабелите.

Монтажът на антените трябва да приключи до края на август. За септември са планирани първите тестове и т.нар. "първа светлина“ на телескопа, а прогнозите са LOFAR-BG да бъде напълно оперативен до края на годината.