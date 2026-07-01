Порой, наводнени участъци и гръмотевична буря - такива са условията в момента по магистрала "Тракия" малко преди тунела "Траянови врата". За това информира редовен читател на Plovdiv24.bg, който пътува към София. Човекът ни изпрати и видео, което е направено на 60-70-ти километър на аутобана. Затова призоваваме шофьорите да карат със съобразена скорост и да са внимателни. В района на 25-ия километър до Вакарел в платното за столицата има ремонт и движението се извършва в активната лента.

Ограничения заради очаквани високи температури

Днес поради очакваните високи температури над 35 градуса временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 т по магистралите "Струма“, "Марица“, "Тракия“, "Хемус“ и "Европа“, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа.

При температура на въздуха над 35 градуса между 13 ч. и 21 ч. преминаването на тежкотоварни камиони ще бъде временно преустановено по автомагистралите "Тракия“, "Струма“, АМ "Европа“ и "Марица“ по цялата им дължина. На АМ "Хемус“ при температури на въздуха над 35 градуса ще се ограничава движението в участъците от автомагистралата на територията на областите Софийска, Ловеч и Търговище.

Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари (ARD).

Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движение.

В следобедните часове, между 13 ч. и 21 ч., ще се ограничава движението на камионите над 20 т по път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. В област Видин ще бъде спряно временно и преминаването по участъка от път II-11 Дунавци – Добри дол /от км 0 до 23-и км/ и по път III-112 Добри дол - Тополовец /от км 0 до 10-и км/.

Временно ще се ограничава движението и по участък от Подбалканския път I-6 от отбивката за Калофер до пътен възел "Петолъчката“.

Ограничения ще бъдат въведени в някои участъци от път I-5 Русе – Кърджали в областите Русе, Велико Търново, Стара Загора и Хасково. Временно ще е ограничено преминаване на камиони в участъка от 6-и до 115-и км, преминаващ през областите Русе и Велико Търново, както и в отсечката след прохода "Шипка“ до района на с. Пчеларово, между 170-и и 319-и км, в областите Стара Загора и Хасково.

Днес в следобедните часове при температури над 35 градуса, между 13 ч. и 21 ч., временно ще се ограничава движението на камионите над 20 т и по пътни участъци в Северна България - в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово.

Ограничения в движението на тежкотоварните камиони ще има по първокласния път I-2 Русе – Варна, в участъците в областите Русе, Разград и Шумен, от 12-и км до 146-и км.

В областите Плевен, Ловеч и Велико Търново ще е ограничено движението по път I-3 в участъка от 7-и до 170-и км, след пътния възел за село Страхилово до района на Ябланица.

Ремонтни дейности в района на 25-ия километър © Plovdiv24.bg

Движението на тежкотоварни камиони над 20 тона ще бъде временно преустановено и по път I-4 от Коритна до Шумен, който преминава през областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище и Шумен.

Временно ще бъде ограничавано движението на МПС над 20 т и по път I-7 Силистра - Шумен, на територията и на двете области.

Трафикът на камиони ще е спрян в два участъка по път ІІ-55 Дебелец - Предела – Гурково. Ограничена за преминаване ще е отсечката от Дебелец до село Паничерево. Участъците са на територията на областите Велико Търново и Стара Загора. По второкласното трасе в област Хасково ще се ограничат тежкотоварните автомобили в отсечката между 151-и и 186-и км.

Ограничение за тежкотоварния трафик ще има и по път II-66 в участъка от с. Богомилово до пътния възел на АМ "Тракия“ в района на с. Свобода /от 72-и км до 91-и км/. Преминаването на камиони ще бъде временно спряно и по третокласния път III-663 в участъка Чирпан - Целина /от км 0 до 15-и км/.

Временното ограничаване на движението на МПС над 20 т в определени участъци от републиканската пътна мрежа в следобедните часове, когато температурите са най-високи, е за да се минимизират рисковете от деформации на пътната настилка и да се опази живота и здравето на пътуващите.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Прогнозата на НИМХ за днешния ден

Днес преди обяд превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30° и 35°.

Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Ще духа умерен, по високите била и върхове силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното.