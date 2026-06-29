Има пострадал при катастрофата на магистрала "Тракия", за която преди минути Plovdiv24.bg съобщи.

Пътното произшествие е станало в района на 61-ви км на аутобана по посока за София, съобщи говорителят на ОД на МВР Мирослав Стоянов. Той уточни, че катастрофата е между два леки автомобила и товарен автомобил.

При инцидента леко пострадал е един участник, който не е хоспитализиран. На място са изпратени екипи на Пътна полиция и Пожарната.

Образувало се е задръстване над пет километра. Шофирайте внимателно.