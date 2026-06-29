Нов случай на фрапантно безразсъдство и безумие на пътя взриви социалните мрежи. Нагла и изключително опасна маневра беше заснета от видеорегистратор на Подбалканския път (Път I-6) в района на Сливен.

На кадрите, разпространени от фейсбук страницата "Лудостта по пътищата на България. Нека я спрем", се вижда как лек автомобил с габровска регистрация предприема рисково изпреварване в участък с интензивно движение. Без да се съобразява със засиления трафик, водачът навлиза изцяло в насрещното платно, принуждавайки движеща се в своята лента кола буквално да отбие в банкета, за да избегне челен сблъсък.

"Как стигнахме до такова дъно? Изпреварва срещу трафика, като принуди насрещната кола да влезе в банкета, за да се разминат. След това изпревари и мен на непрекъсната линия. Беше жена!“, споделя авторът на видеото.

Свидетелят на опасната ситуация е реагирал веднага и вече е подал официален сигнал към органите на "Пътна полиция“. Очаква се кадрите да бъдат анализирани от МВР, а на собственика на превозното средство да бъде съставен акт за тежките нарушения, които по чудо не завършиха с трагичен инцидент.