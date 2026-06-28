Тежък пътен инцидент е станал тази сутрин в района преди Божурище, съобщиха в социалните мрежи очевидци.

По първоначална информация са се сблъскали два автомобила. При удара е пострадал единият от водачите, който е транспортиран незабавно в лечебно заведение за преглед и оказване на медицинска помощ.

Силата на сблъсъка е била значителна, като единият от автомобилите е излязъл извън пътното платно и е бил сериозно деформиран.

На мястото на произшествието е извършен оглед от компетентните органи. Причините за катастрофата се изясняват в хода на разследването.