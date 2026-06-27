Лек автомобил се запали по-рано днес в района на Ботевград на автомагистрала "Хемус“ в посока Варна, което наложи временно ограничение на преминаващия трафик, информира Plovdiv24.bg.

Поради горящото превозно средство при километър 36 на АМ "Хемус“ движението в посока Варна временно се осъществяваше само в една лента, съобщиха официално от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ). Пътните власти ограничиха преминаването по активната лента, като трафикът се пренасочваше изцяло по изпреварващата лента.

След приключване на работата по обработката на инцидента и разчистването на пътното платно, пречките за водачите бяха отстранени. Към момента движението в района на км 36 вече е напълно възстановено.