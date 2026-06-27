Автомобил катастрофира на 14-ия километър на автомагистрала "Тракия“ в платното в посока София. Превозното средство се е забило в предпазната мантинела в лявата лента, в самия завой на пътя. За произшествието сигнализират очевидци във фейсбук, с което предупреждават останалите участници в движението, информира Plovdiv24.bg.

Ситуацията на пътя и предприети мерки

От заснетия кадър ясно се вижда, че катастрофиралият черен автомобил е претърпял материални щети по предната си част след удара. На мястото вече са пристигнали екип на пътна полиция, който обработва ПТП-то. Районът на произшествието е своевременно обезопасен с конуси, за да се гарантира сигурността на преминаващите и да се избегнат последващи инциденти.

Въздействие върху трафика към столицата

Движението в този участък от магистралата към София се осъществява с повишено внимание, тъй като лявата изпреварваща лента е частично ограничена заради разположението на авариралото превозно средство и патрулния автомобил. Останалите участници в движението преминават през свободната част от платното, като на заден план се виждат и други автомобили, намаляващи скоростта в завоя преди инцидента.