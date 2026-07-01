От днес влиза нов регламент за пратките, пристигащи от държави извън Европейския съюз. Купувачите ще трябва да плащат допълнителна такса от по 3 евро за всеки различен вид продукт в поръчката си.

Новата мярка слага край на досегашните масови схеми, при които големи поръчки изкуствено се разделяха на няколко по-малки пакета или цената им се занижаваше умишлено по документите, за да се прескочи границата от 150 евро.

"Ако имаме няколко вида артикули в пратката, таксата ще се начислява толкова пъти, колкото са видовете артикули, по 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС“, поясниха официално от Агенция "Митници“.

Прилагането на новия регламент зависи изцяло от стоковата група на поръчаните неща. Ето как ще изглежда пазаруването на практика:

Ако си купите обувки и чанта, ще трябва да платите допълнително 6 евро (2 артикула × 3 евро). Ако купите два чифта обувки, сумата отново ще бъде 6 евро, тъй като стоките попадат в една и съща категория.

Докато в миналото митническите служби често си затваряха очите пред огромния обем от пратки поради липса на капацитет, днес ситуацията е коренно различна. Процесите са напълно дигитализирани и проследяването на всяко отделно пакетче вече не представлява технически проблем за властите.

Мащабите, които принудиха ЕС да действа

Статистиката зад това решение е стряскаща. В рамките на само една година броят на евтините пратки, влезли на територията на ЕС, е скочил двойно - от 2,3 милиарда до космическите 4,6 милиарда пакета.

Данните от Полша ясно илюстрират новата потребителска култура: за една година там се генерират по 100 милиона пратки от Азия, поръчвани главно от млади хора в големите градове. Средната стойност на тези поръчки е едва около 28 евро.

При подобни условия икономическата логика да се чакат две или три седмици за доставка на евтини дреболии просто изчезва. Предстои да видим как новите мерки ще пренаредят пазара, но едно е сигурно – очертава се сериозна промяна в навиците ни и потребителите ще трябва да се научат да пазаруват по-разумно, по-на едро и с фокус към локалните търговци.