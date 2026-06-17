Областният управител Георги Янев обяви въвеждането на поредица от засилени превантивни мерки и строг контрол с цел ограничаване на опасностите от пожари и наводнения на територията на Пловдивска област. Решението беше взето след заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, предизвикано от прогнозите за трайно повишаване на температурите и натрупаната суха растителност, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на областната администрация.

Георги Янев цитира официални данни на Сметната палата, според които България се нарежда сред десетте най-засегнати държави в Европейския съюз по дял на изпепелените територии. Само през изминалата година стихията е унищожила 300 000 декара горски масиви, включително и в защитени зони, като в 96% от случаите виновник е човешката дейност. През настоящия сезон специално внимание ще бъде отделено на депата за отпадъци и сметищата, които се очертават като сериозно екологично предизвикателство и изискват постоянен денонощен надзор от страна на общините и операторите им. Въпреки тревожната статистика, от Регионалната дирекция по горите отчитат оптимистичен тренд – броят на горските пожари през миналата година е намалял близо 12 пъти спрямо предходния период, което доказва ефективността на публичните кампании.

Директорът на РДПБЗН – Пловдив ст. комисар Васил Димов, съобщи за стартирали масови проверки по републиканската пътна и железопътна мрежа за наличие на непочистена суха растителност. Пожарната настоява общините спешно да изградят защитни минерализовани ивици около населените места, граничещи с гори и ниви. В тази връзка директорът на Областно пътно управление Петър Петров потвърдил, че Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) вече е възложила на пътноподдържащите фирми подрязване на крайпътните храсти. Паралелно с това от Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) започват разчистване на железопътните сервитути и ще изискат от превозвачите щателен преглед на техническата изправност на всички вагони и мотриси.

Областната администрация планира да изпрати официално писмо до "ВиК“ – Пловдив за спешна инспекция на изправността на противопожарните хидрантни кранове в региона. С помощта на Областната земеделска служба ще бъдат организирани и срещи по общини със земеделските стопани, чиито имоти граничат с пътища. От тях ще се изисква задължително да изорават защитни ивици покрай асфалтовите трасета. Предстои и важна среща с директора на Южноцентралното държавно предприятие Здравко Бакалов, на която ще се обсъдят сигнали срещу дърводобивни фирми, които съсипват горските пътища и блокират достъпа на пожарните автомобили при евентуално бедствие.

Превантивният план обхваща и хидрологичната обстановка, тъй като засушаванията в региона често биват последвани от внезапни и обилни поройни валежи. На територията на Пловдивска област са регистрирани общо 320 язовира, като обектите с потенциална опасност са поставени под непрекъснат контрол. В реално време се следи нивото на големите водни артерии – реките Марица, Стряма и Чая. Поддържа се постоянна връзка между общините, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ и Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Към момента ситуацията в областта е напълно спокойна и стабилна, като няма регистрирани критични покачвания на речните нива или риск от преливане на водоеми. Областният управител призова всички ведомства за абсолютен синхрон в действията, за да се гарантира сигурността на жителите и природата в Пловдивско.