Днешният 17 юни премина под знака на Националното външно оценяване (НВО) по български език и литература (БЕЛ) за седмокласниците и десетокласниците. Общо 10 468 ученици в област Пловдив премериха сили с изпитните тестове.

Всички училища в региона дадоха старт на кампаниите навреме и приключиха успешно изпитния ден. Не се размина обаче и без куриози. Десетокласник беше хванат да преписва от хартиен носител.

Седмокласниците в Пловдивско: Изпит без анулирани работи

В област Пловдив кампанията за VII клас премина напълно спокойно и при строга организация. От РУО уточниха, че няма анулирани изпитни работи.

Очакван брой ученици: 5 611

Явили се: 5 424

Неявили се: 187

Десетокласниците: Хванаха ученик с хартиен "пищов“

Изпитът в Пловдивска област приключи с една анулирана писмена работа. Причината за крайната мярка е опит за преписване от традиционен хартиен носител. Статистиката за X клас в региона показва следното:

Допуснати до изпита: 5 787 ученици

Явили се: 5 044

Неявили се: 743

Кога излизат резултатите?

Резултатите от националните външни оценявания за VII и X клас ще бъдат обявени до 1 юли 2026 г. включително.