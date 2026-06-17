Днешният 17 юни премина под знака на Националното външно оценяване (НВО) по български език и литература (БЕЛ) за седмокласниците и десетокласниците. Общо 10 468 ученици в област Пловдив премериха сили с изпитните тестове.
Всички училища в региона дадоха старт на кампаниите навреме и приключиха успешно изпитния ден. Не се размина обаче и без куриози. Десетокласник беше хванат да преписва от хартиен носител.
Седмокласниците в Пловдивско: Изпит без анулирани работи
В област Пловдив кампанията за VII клас премина напълно спокойно и при строга организация. От РУО уточниха, че няма анулирани изпитни работи.
- Очакван брой ученици: 5 611
- Явили се: 5 424
- Неявили се: 187
Десетокласниците: Хванаха ученик с хартиен "пищов“
Изпитът в Пловдивска област приключи с една анулирана писмена работа. Причината за крайната мярка е опит за преписване от традиционен хартиен носител. Статистиката за X клас в региона показва следното:
- Допуснати до изпита: 5 787 ученици
- Явили се: 5 044
- Неявили се: 743
Кога излизат резултатите?
Резултатите от националните външни оценявания за VII и X клас ще бъдат обявени до 1 юли 2026 г. включително.