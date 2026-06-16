Силна градушка с голям размер и изключителен интензитет нанесе огромни щети в няколко общини в Област Смолян в късните следобедни часове на 16 юни 2026 г.. Ледените късове буквално унищожиха земеделската продукция на стотици жители в Родопите. Кметът на Община Неделино Боян Кехайов излезе с тревожен пост в социалните мрежи, за да информира за мащаба на бедствието, информира Plovdiv24.bg.

Унищожени са посевите в пет села в Неделино

В община Неделино стихията е ударила най-жестоко пет населени места. Местната власт описва ситуацията като критична за хората, които разчитат на земеделието за препитание. Засегнати са селата Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово.

Посевите и зеленчуковите насаждения на хората са почти напълно унищожени от ледената буря.

Кметът Кехайов вече е провел спешен разговор, за да информира официално областния управител на Смолян Георги Пепеланов за тежката ситуация в общината.