На 10 юни (сряда) от 14:00 часа в Дома за възрастни хора "Св. Иван Рилски“ в село Старосел, община Хисаря, ще се проведе заключителна пресконференция и официална церемония по прерязване на лентата. Събитието отбелязва успешния финал на мащабен проект за обновяване и модернизация на социалното заведение.

Проектът "Ремонт и преустройство на съществуваща сграда, монтаж на ФВЕЦ 30 kW и модернизация на обзавеждане и оборудване в Дом за стари хора "Св. Ив. Рилски“ се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), в рамките на процедура BG-RRP-11.010 "Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Общата стойност на проекта е 751 346,86 евро, от които безвъзмездната финансова помощ от ЕС е 626 122,37 евро, а националното съфинансиране е 125 224,49 евро

Основната цел на инвестицията е привеждането на социалната инфраструктура в съответствие с модерните стандарти за качество, осигурявайки по-достоен живот и по-добра грижа за възрастните хора.

В рамките на пресконференцията ще бъдат подробно представени постигнатите резултати, извършените строително-ремонтни дейности, новото обзавеждане и ефектът от внедрената 30-киловатова фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ), която ще оптимизира енергийните разходи на дома.

На събитието се очаква да присъстват представители на местната власт, екипът по проекта и партньори.