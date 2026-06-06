Културно-информационният център "Малтепе" в село Маноле се превръща в пресечна точка между древните занаяти и съвременното еко строителство. В два поредни уикенда през юни комплексът ще бъде домакин на уникално практическо ателие, посветено на земните мазилки и природосъобразната архитектура, съобщават организаторите за Plovdiv24.bg.

Събитието, което се провежда под егидата на кмета на Община Марица Димитър Иванов, ще събере на едно място архитекти, занаятчии и любители на устойчивия начин на живот.

Световен опит под тепетата

Лекциите и практическите занимания са поверени на арх. Варвара Вълчанова – едно от най-разпознаваемите имена в областта на естественото строителство в Европа. Тя е автор на емблематичните наръчници "Земно строителство" и "Естествени мазилки и бои от земя и вар".

Житейският път на арх. Вълчанова е впечатляващ – израснала в Алжир, завършила архитектура във Франция, а днес живее и работи в Нидерландия. Богатият ѝ международен опит ѝ позволява да вдъхва нов, модерен живот на позабравените антични техники.

За нас е изключително важно да подкрепяме събития, които съхраняват знанието за традициите и едновременно с това насочват вниманието към устойчивото бъдеще, коментира кметът на Община Марица Димитър Иванов.

Посетителите ще могат да видят и специално изработена експозиционна стена, която показва подреждането на земните пластове през вековете. Инсталацията е истинско произведение на изкуството, направено от:

Манолска земя

Карловска глина

Сива плевенска глина

Специална италианска глина

Автентични кирпичени слоеве Идеята е да се покаже как тези екологични материали могат да намерят място в съвременната архитектура и бит, обяснява организаторът Дияна Мичокова.

Благодарение на подкрепата на Община Марица, всички теоретични лекции са със свободен вход за широката публика. За тези, които искат да се включат в практическите упражнения и да си изцапат ръцете с кал, таксата е символична.