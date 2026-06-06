Панагюрище отново се готви да стане столица на светлината и адреналина. От 26 до 28 юни градът ще бъде домакин на дългоочаквания Международен фестивал на фойерверките, съобщиха от местната общинска администрация за Plovdiv24.bg. Настоящото издание на емблематичното пиро-музикално шоу обещава три нощи, изпълнени с емоции, визуални изненади и много качествена българска музика.

Световни сили в битка за небесната корона

В тазгодишното оспорвано състезание сили ще премерят елитни отбори от три държави: Китай, Румъния и Естония.

Предизвикателството пред пиротехниците е огромно – те имат на разположение точно 9 минути, в които трябва да съчетаят музикален съпровод с грандиозни илюминации. Професионалното жури ще следи под лупа не просто взривовете, а пълния синхрон, ритъма и емоцията, която всяка огнена картина предава на публиката. През изминалата година титлата отиде при отбора на Германия, което вдига летвата за тазгодишните претенденти още по-високо.

По традиция, извън състезателната програма, началото и краят на фестивала ще бъдат белязани от зашеметяващи авторски пироспектакли на съорганизаторите от "Огнена хризантема" ЕООД.

Освен огненото шоу в небето, площад "20 април" в Панагюрище ще се превърне в огромна концертна арена под открито небе. Музикалната програма през трите вечери е събрала някои от най-обичаните родни артисти.

Пред публиката ще излязат рок легендите от Б.Т.Р., поп дивата Дара Екимова, любимецът на младото поколение Robi, както и трио Viva, Теди Кацарова, БНБенд, Лора Куруджиева, Кристина Гочева, китаристът Георги Даскалов и талантите от Детски хор "Фиала".

ПРОГРАМА НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ФОЙЕРВЕРКИТЕ

26.06.2026 г. /петък/

20:00 – 21:50 ч. – Концертна програма

20:00 ч. – 20:10 ч. – Лора Куруджиева

20:10 ч. – 21:00 ч. – Trio "VIVA“

21:00 ч. – 21:50 ч. – Дара Екимова

21:50 ч. – откриваща заря от "Огнена хризантема“

22:00 ч. – състезателен пиромюзикъл на отбор Естония

27.06.2026 г. /събота/

20:00 – 21:50 ч. – Концертна програма

20:00 ч. – 20:20 ч. – Кристина Гочева

20:20 ч. – 21:00 ч. – Robi

21:00 ч. – 22:00 ч. – Теди Кацарова БНБенд

22:00 ч. – състезателен пиромюзикъл на отбор Румъния

28.06.2026 г. /неделя/