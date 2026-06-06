Панагюрище отново се готви да стане столица на светлината и адреналина. От 26 до 28 юни градът ще бъде домакин на дългоочаквания Международен фестивал на фойерверките, съобщиха от местната общинска администрация за Plovdiv24.bg. Настоящото издание на емблематичното пиро-музикално шоу обещава три нощи, изпълнени с емоции, визуални изненади и много качествена българска музика.
Световни сили в битка за небесната корона
В тазгодишното оспорвано състезание сили ще премерят елитни отбори от три държави: Китай, Румъния и Естония.
Предизвикателството пред пиротехниците е огромно – те имат на разположение точно 9 минути, в които трябва да съчетаят музикален съпровод с грандиозни илюминации. Професионалното жури ще следи под лупа не просто взривовете, а пълния синхрон, ритъма и емоцията, която всяка огнена картина предава на публиката. През изминалата година титлата отиде при отбора на Германия, което вдига летвата за тазгодишните претенденти още по-високо.
По традиция, извън състезателната програма, началото и краят на фестивала ще бъдат белязани от зашеметяващи авторски пироспектакли на съорганизаторите от "Огнена хризантема" ЕООД.
Освен огненото шоу в небето, площад "20 април" в Панагюрище ще се превърне в огромна концертна арена под открито небе. Музикалната програма през трите вечери е събрала някои от най-обичаните родни артисти.
Пред публиката ще излязат рок легендите от Б.Т.Р., поп дивата Дара Екимова, любимецът на младото поколение Robi, както и трио Viva, Теди Кацарова, БНБенд, Лора Куруджиева, Кристина Гочева, китаристът Георги Даскалов и талантите от Детски хор "Фиала".
ПРОГРАМА НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ФОЙЕРВЕРКИТЕ
26.06.2026 г. /петък/
- 20:00 – 21:50 ч. – Концертна програма
- 20:00 ч. – 20:10 ч. – Лора Куруджиева
- 20:10 ч. – 21:00 ч. – Trio "VIVA“
- 21:00 ч. – 21:50 ч. – Дара Екимова
- 21:50 ч. – откриваща заря от "Огнена хризантема“
- 22:00 ч. – състезателен пиромюзикъл на отбор Естония
27.06.2026 г. /събота/
- 20:00 – 21:50 ч. – Концертна програма
- 20:00 ч. – 20:20 ч. – Кристина Гочева
- 20:20 ч. – 21:00 ч. – Robi
- 21:00 ч. – 22:00 ч. – Теди Кацарова БНБенд
- 22:00 ч. – състезателен пиромюзикъл на отбор Румъния
28.06.2026 г. /неделя/
- 20:00 – 21:50 ч. – Концертна програма
- 20:00 ч. – 20:15 ч. Детски хор "Фиала“
- 20:15 ч. – 20:20 ч. Георги Даскалов – соло китара
- 20:20 ч. – 21:00 ч. AC/DC Tribute
- 21:00 ч. – 21:50 ч. – Б.Т.Р.
- 21:50 ч. – състезателен пиромюзикъл на отбор Китай
- 22:15 ч. – обявяване на класирането и награждаване
- 22:30 ч. – закриваща заря от "Огнена хризантема“
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