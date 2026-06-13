Частен съдебен изпълнител Петко Илиев обяви първа публична продан на "Предприятие за преработка на селскостопанска продукция“ в град Брезово с начална цена от 2 256 726.05 EUR (4 413 772.51 лева). Търгът за тухления обект с площ на 5 496 кв.м е от 8 юни до 8 юли, видя Plovdiv24.bg.

Описание на недвижимото имущество в Брезово

Провежданата продан обхваща урегулиран поземлен имот, предназначен за преработка на селскостопанска продукция. Самата фабрика е със степен на завършеност "груб строеж“ и представлява четвърта категория строителство. Разгърнатата застроена площ на обекта възлиза на 1 710.76 кв.м, а общата застроена площ е 1 507.78 кв.м. Сградата е разпределена в три основни компонента:

Двуетажна административна сграда със застроена площ от 202.98 кв.м.

Едноетажна производствена сграда, състояща се от производствено хале и склад за готова продукция със застроена площ от 1 240.10 кв.м.

Едноетажно котелно помещение със застроена площ от 64.69 кв.м.

Поземленият имот се продава заедно с абсолютно всички налични приращения и подобрения в него.

Административната сграда

Технологично оборудване и движими вещи

Заедно с недвижимия имот се продава и цялото намиращо се в предприятието технологично оборудване, машини и съоръжения. В списъка на движимите вещи влизат два електрически чушкопека с обща производителност от 300–400 kg/h всеки, окомплектовани с табла за управление, белач за грубо обелване, четкова и универсална миячни машини, вентилаторна миячка, вакуум апарат с единичен ефект, бланшорен казан с бъркалка и три буферни съда за заливки и лютеница.

Фабриката отвътре

Включени са също два моноблока за пълнене и затваряне в една камера, универсална машина за изплакване на нови стъклени буркани, четири автоклава стерилизатора (един хоризонтален и три вертикални), машина за проверка на вакуума Twist-off, две въртящи буферни маси, ресивер за въздух, хидрофор, девет коша и девет коша-колички за автоклав, вакуумна помпа BOSH и метална конструкция тип пасарелка от шест части. Оборудването обхваща още детайли и табла за управление на вакуумния изпарителен съд, помпи, електронни везни, метални маси и стелажи, транспортьори, етикетираща машина Beta Fest, газов парен котел Yukseltur, компресор за въздух BAMAX, електрически телфер и два фолирани палета с огнеупорни тухли и шамотно лепило. Върху тези движими вещи има учреден особен залог.

Собственост и наложени вещни тежести

Имуществото е собственост на дружествата "ГЕЯ - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД и "АПК БРЕЗОВО“ ЕООД, които са длъжници по изпълнителното дело. Върху парцела има учредено право на строеж в полза на "АПК БРЕЗОВО" ЕООД за изграждане на въпросното предприятие. Върху имотът и самата фабрика има множество вещни тежести, сред които общо седем договорни ипотеки в полза на взискателя, учредени между 2021 г. и 2023 г., както и поредица от вписани възбрани от 2024 г. и 2025 г..

Хале

Условия за участие в публичната продан

Наддавателните предложения за участие в търга се приемат в Районен съд Пловдив, като всеки кандидат е длъжен предварително да внесе задатък в размер на 10% от началната продажна цена по посочената банкова сметка на ЧСИ Петко Илиев. Документацията и книжата по делото са на разположение за преглед в работното време на съда от 09:00 до 17:00 часа всеки работен ден. Отварянето на постъпилите предложения и обявяването на купувача ще се състои на 9 юли 2026 г. точно в 11:00 часа в определената за това съдебна стая. Справки и огледи на място могат да бъдат организирани чрез контакт с кантората на съдебния изпълнител.