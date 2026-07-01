Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 21,00 часа днес в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

София 17 градуса

Пловдив 20 градуса

Варна 27 градуса

Бургас 26 градуса

Русе 26 градуса

Стара Загора 26 градуса

Благоевград 21 градуса

Най-ниската температура към същия час е измерена на връх Мусала - едва 6 градуса над нулата. Което, разбира се, е напълно нормално, имайки предвид надморската височина - 2925,4 метра. Най-топло е било в Хасково - 30 градуса по Целзий!

И през следващото денонощие атмосферата над страната ще се задържи неустойчива. До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. Впоследствие явленията ще отслабнат и затихнат. Все още до сутринта в северозападната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от Източна България ще е ясно.

Сутринта на отделни места в североизточните части от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. Утре още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в Източна България ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28° и 33°.

Над планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места там сутринта и в часовете около обяд ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.