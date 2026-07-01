Председателят на СДС Румен Христов няма да се кандидатира за нов мандат начело на партията. След осем години на поста той обяви, че е време ръководството да бъде поето от нов лидер.

"Осем години не са никак малко време“, заяви Христов пред БНР, като посочи, че предишните председатели са заемали поста за по-кратки периоди.

Лидерът на СДС, определяна от политическите си опоненти като "брошка“ на ГЕРБ заради трайната си коалиция с партията, защити съвместното управление между двете формации. По думите му съюзът е "нормален и логичен“, тъй като и СДС, и ГЕРБ членуват в Европейска народна партия и споделят дясна политическа ориентация.

Христов разказа, че преди коалицията ГЕРБ-СДС е водилa разговори с "Да, България" и "Демократи за силна България", но до общо явяване не се е стигнало. Според него именно коалицията с ГЕРБ е позволила на партията да запази парламентарното си присъствие.

По думите му СДС има само един народен представител, но е успяла да съхрани своите традиционни избиратели, които са предимно участници в първите демократични митинги и техните наследници.

За свой наследник Христов предлага евродепутата Илия Лазаров, като уточни, че очаква да има и други кандидати за председателския пост. Той допълни, че най-вероятно ще остане заместник-председател на партията, за да подпомага новото ръководство, заедно с настоящия заместник-председател Николай Кабаиванов.