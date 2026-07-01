Министерският съвет одобри проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Това съобщи финансовият министър Гълъб Донев на брифинг след заседанието на правителството. Той разясни как са разчетени разходите за издръжка и капиталовите разходи, заложени в проекта на Бюджет 2026. По думите му разходите за издръжка нарастват спрямо бюджета за 2025 г. с над 1,34 млрд. евро.

"Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с над 1,34 млрд. евро. От тях ръстът при европейските средства е 254,8 млн. евро, а по националния бюджет – 779,5 млн. евро. Моля да обърнете внимание каква част от тези средства вече са похарчени“, заяви Донев.

По думите на Донев 779,5 млн. евро по националния бюджет са предвидени за:

142,2 млн. евро – за извънредните парламентарни и предстоящите президентски избори

48,5 млн. евро – за домакинството на страната ни на "Джиро д'Италия“

20 млн. евро – за подготовката за "Евровизия“

139,5 млн. евро – за неразплатени разходи за текущ ремонт

"Този ръст покрива само част от разходите, произтичащи от извънсъдебни споразумения, сключени през 2024 и 2025 г. за прекратяване на дела, свързани със забавени плащания, включително лихви и съдебни разноски до момента на сключване на споразуменията. Само за 2026 г. тези разходи възлизат на около 160 млн. евро“, заяви Донев.

По думите на Донев увеличение има и при разходите по бюджетите на общините. Предвидени са 96,9 млн. евро за общините, които са реализирали разходи за сметка на собствените си приходи. Осигурени са още: