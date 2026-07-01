Народният представител Цвета Караянчева и областният координатор на ГЕРБ за Пловдив Младен Шишков откриха официално нов съвременен СТЕМ център с няколко кабинета в Професионалната гимназия по селско стопанство (ПГСС) в село Белозем, община Раковски. Новоизградените пространства внедряват високотехнологична база и интердисциплинарен подход, за да трансформират изцяло традиционния образователен процес.

Домакин на събитието в община Раковски бе директорът на учебното заведение инж. Йосиф Стамболийски, информира Plovdiv24.bg. Иновативната инфраструктура е проектирана с фокус върху развиването на критично мислене, креативност и практически умения у учениците за решаване на реални казуси.

Новите СТЕМ кабинети ще интегрират успешно науките, технологиите, инженерството и математиката. Модерната дигитална среда има за цел да премахне бариерата на сухата теория и да насърчи ученето чрез практика и експериментиране, като по този начин дава равен старт и самочувствие на младите хора в регионите, подготвяйки ги за изискванията на утрешния ден.

Съвременното селско стопанство и местната икономика изискват сериозна технологична подготовка, автоматизация и инженерно мислене, което превръща партньорството между училището и бизнеса в модел за успех. Изграждането на подобна професионална и високотехнологична инфраструктура по места мотивира младите хора да останат, да работят и да се развиват в родния си край.

Новооткритите пространства съчетават гъвкава физическа среда, съвременно технологично оборудване и иновативно учебно съдържание. Тази модернизация ще позволи на възпитаниците на гимназията в село Белозем да провеждат реални научни експерименти и да осъществяват съвместна работа по различни проекти.