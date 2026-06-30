Екипажът на самолет "Еърбъс А320“, изпълняващ полет LO155 от Варшава до Тел Авив, е обявил аварийна ситуация по време на движението си. Машината е собственост на българската авиокомпания "Електра Еъруейз“ и оперира за полския национален превозвач LOT.

Сигналът за аварийна ситуация е бил оттеглен от пилотите по време на последвалите комуникации с органите за контрол на въздушното движение. Въпреки отпадането на непосредствената опасност, от LOT поясняват, че е възникнало ограничение, свързано с допустимото работно време на екипажа. Поради тази причина е взето окончателно решение самолетът да бъде насочен за приземяване към базовото летище на "Електра Еъруейз“ в Бургас.

Първоначалното напрежение е предизвикано от техническа неизправност в транспондера на самолета, който автоматично е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. Подаването на кодовете за сигурност е довело до незабавно задействане на международните процедури по Air Policing и прехват. В крайна сметка Airbus A320 е кацнал на Летище Бургас в 17:15 часа без допълнителни инциденти.

От пресцентъра и ръководството на Летище Бургас потвърдиха, че аерогарата работи изцяло по план и по предварително одобреното разписание. Към момента няма нито един закъснял полет или допълнителни нарушения в полетната програма, като ситуацията на терминала е напълно спокойна. От полската авиокомпания LOT уверяват, че ще предоставят своевременно последваща информация относно организирането и продължаването на полета за блокираните пасажери.