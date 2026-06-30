Министерският съвет предлага Пламен Тончев да бъде избран за директор на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС). Това става ясно от правителствено решение, прието на 29 юни, с което кабинетът внася кандидатурата му за разглеждане в Народното събрание.

Към момента Пламен Тончев е председател на Комисията по досиетата, след като беше избран на поста от Народното събрание на 28 май 2025 г.

Сега Министерският съвет предлага той да оглави отново Държавна агенция "Национална сигурност“, като окончателното решение предстои да бъде взето от Народното събрание.

Пламен Тончев е български военен и полицай с дългогодишен опит в сферата на националната сигурност.

На 26 май 2021 г. той е назначен за директор на ДАНС, а през април 2023 г. мандатът му е подновен. Тончев ръководи агенцията до май 2025 г., когато напуска поста.

Преди това заема различни ръководни длъжности в системата на сигурността.

Ако Народното събрание одобри предложението на Министерския съвет, Пламен Тончев ще се завърне начело на ДАНС.