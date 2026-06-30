Членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански разкритикува предложените параметри на държавния бюджет в ефира на предаването "Още от деня“, като подчерта, че не би предложил такъв разчет и са нужни по-смели мерки в разходната част. Според него високият дефицит е директна последица от натрупани разходи още от началото на годината, увеличения на възнагражденията в публичния сектор и поети ангажименти по общински проекти, информира Plovdiv24.bg.

Разходната част е допълнително натоварена от гласуваното увеличение на възнагражденията в публичния сектор с 5%, както и от разширените разходи за проекти в общините, докато приходната част е останала непроменена спрямо предходната година.

Каримански обясни, че настоящият проект за бюджет стъпва върху пролетната макроикономическа прогноза, която вече се разминава с реалните разчети на БНБ. Докато в пролетната прогноза е заложена инфлация от 4,3%, данните на централната банка сочат средногодишен процент от 5%. Тази разлика води до сериозни отклонения в приходната част, особено при ДДС и акцизи, което налага спешна ревизия на икономическата прогноза.

Като ключова възможност за балансиране на параметрите беше посочена капиталовата програма, която трудно би се изпълнила в рамките на оставащите пет месеца. Част от общинските проекти могат да бъдат разсрочени във времето, но е от критично значение първо да се оцени кои от тях притежават реален икономически ефект. При липса на оптимизация и наличие на свръхдефицит, България рискува да попадне под засилен мониторинг и строги препоръки от Европейската комисия за ограничаване на разходите.

Централната банка вече е предприела достъпните за нея мерки за охлаждане на ипотечния пазар, като се забелязва бавен спад в нарастването на жилищните кредити. Каримански допълни, че държавата също трябва да се намеси, като създаде алтернативни възможности за инвестиции на гражданите. Паралелно с това процесът по подготовка за еврозоната напредва успешно, като над 93% от общата парична маса в левове вече е изтеглена от обращение.