Народният представител от "Демократична България“ Ивайло Мирчев призова правителството да оттегли предложения бюджет, като заяви, че той не отразява реалната икономическа ситуация в страната. В интервю за предаването "Лице в лице“ той отправи критики и към управленската политика, както и към предвидените капиталови разходи, информира Plovdiv24.bg.

Според Мирчев заложеният дефицит от 5,7% крие сериозни рискове.

Искаме правителството да оттегли бюджета, защото той не е релевантен на това, което се случва в страната. Очевидно е, че това управление няма план и вкарвайки бюджет, който е с дефицит 5,7%, единственото, до което може да доведе, са проблеми и влизане в дългова спирала, заяви Мирчев

Депутатът направи сравнение с бюджетната ситуация през 2023 г., когато по думите му първоначалните прогнози за значително по-висок дефицит впоследствие не са се потвърдили.

"Тук въпросът е дали е имало гениално управление, или тези, които ни плашеха с фалит и с 6-7% дефицит, са лъгали“, каза Мирчев.

По думите на депутата настоящото управление не разполага с ясна управленска програма и не провежда необходимите реформи.

"Това правителство по принцип няма политика, няма управленска програма. И реформи няма това правителство. Не се затвориха кранчетата, няма борба с модела "Пеевски-Борисов“, заяви Мирчев.

По време на интервюто Мирчев коментира и необходимостта от парламентарна проверка на имуществените декларации на Делян Пеевски.

Той заяви, че от "Демократична България“ са настоявали за създаването на комисия, която да провери разминавания между декларираното имущество и дивидентите на дружества, свързвани с Пеевски.

Мирчев отправи и твърдения относно полети с частни самолети, като заяви, че според него по случая трябва да бъдат дадени публични обяснения.

Според него сериозен въпрос будят и предвидените средства за капиталови разходи.

Той посочи, че в бюджета са заложени 9,3 млрд. евро, като по думите му до момента са изразходвани около 1 млрд. евро, а допълнително се очаква финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Според него остава въпросът дали оставащите средства могат да бъдат усвоени до края на годината и по какъв начин ще бъдат разходвани.

"Как се харчат 3 милиарда евро? Тези пари са предвидени за същите тези мрежи от фирми, които захранваха модела "Пеевски-Борисов“ и те ще бъдат доволни“, заяви Мирчев.