Българското правителство и базираната в Швейцария компания "Литаско" постигнаха ключово споразумение, което отблокира нормалните доставки на петрол за "Лукойл Нефтохим Бургас". Чуждестранното дружество оттегля изцяло запорите и ограниченията, наложени чрез съда в Женева, които до момента сериозно затрудняваха производствената дейност на рафинерията, информира Plovdiv24.bg. Данните бяха оповестени официално по време на провелия се брифинг в Министерския съвет.

Нови правила за доставките от 1 юли

От 1 юли "Лукойл Нефтохим Бургас" ще има пълната свобода да закупува нефт от всички контрагенти, които са регистрирани на територията на Швейцария, съобщи новоназначеният особен търговски управител Евгени Симеонов. Досегашните рестрикции и наложени забрани спрямо бургаската рафинерия са били пряко следствие от заем, отпуснат от "Литаско" през 2023 г. Този финансов ангажимент е послужил като основание за налагането на ограничения, които не са позволявали на "Нефтохим" да купува суровина от други швейцарски компании.

Технически проблеми в инсталациите на завода

Особеният търговски управител Евгени Симеонов определи договореността като голяма победа по съвместния път към пълното стабилизиране на работата на рафинерията. Той разкри, че в предишните месеци, заради възникналата несигурност в редовните доставки, в завода е била допускана преработка на тежки видове нефт. Тази производствена промяна е довела до натрупване на сериозни проблеми в техническите инсталации и е затруднила реалната експлоатация на мощностите на завода.

Позицията на икономическото министерство и държавата

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев дефинира постигнатото споразумение като жизненоважна стъпка напред. По думите му то премахва изцяло оперативните пречки пред регулярните доставки на суров петрол и ще гарантира ценовата конкурентоспособност на горивата на българския пазар. Пулев допълни още, че с назначаването на новия особен търговски управител и чрез въведените законови промени държавата се явява гарант за националната сигурност и за много по-голяма прозрачност в сектора.

Готовност за дългосрочно сътрудничество

Официалният представител на "Литаско" Инна Дарий потвърди пред българските власти, че запорите пред швейцарския съд вече са оттеглени. Тя даде висока оценка на диалога с правителството, като го определи като отворен и конструктивен. Дарий заяви, че компанията ще се стреми към намирането на дългосрочно решение, което едновременно да защити нейните икономически интереси и да продължи да оказва подкрепа на енергийния сектор в България.

Преди официалното обявяване на споразумението премиерът Румен Радев проведе работна среща с представители на ръководството на "Литаско" и на "Лукойл“. В разговорите взеха участие също вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, както и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.