Центърът за развитие на човешките ресурси подписа Меморандум за сътрудничество с националния офис по Програма "Еразъм+“ на Черна гора. Това се случва броени дни след подписването на стратегически документ за партньорство с офиса по програмата на Косово в началото на юни. Така ЦРЧР се превръща в регионален лидер в изпълнението на европейските образователни програми "Еразъм+“ и "Европейски корпус за солидарност“ в региона на Западните Балкани, а понастоящем се водят разговори за подписването на партньорства с още две държави от региона - Албания и Румъния.

Меморандумът за сътрудничество с "Еразъм“ офиса на Черна гора поставя основа за по-тясно партньорство, обмен на опит и реализиране на съвместни инициативи в рамките на програма "Еразъм+“. Документът беше подписан от г-н Николай Спасов, изпълнителен директор на ЦРЧР, и г-жа Vanja Drljevic, директор на Националния "Еразъм+“ офис в Черна гора.

Целта на споразумението е да подкрепи качественото изпълнение на програмата чрез ефективно управление, споделяне на добри практики и засилено взаимодействие между националните структури, ангажирани с нейното прилагане. Предвидено е сътрудничество в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, както и съвместна работа за повишаване на въздействието на европейските инициативи върху организациите, институциите и целевите групи.

Сред основните акценти в меморандума са обменът на идеи и експертиза, оценката на текущите дейности, разработването на иновативни практики, реализирането на общи инициативи и създаването на възможности за взаимно учене на европейско ниво. Партньорите ще работят заедно и при изпълнението на работни планове, дейности за обучение, изграждане на мрежи и разпространение на информация за възможностите, които програмата предоставя.

Подписването на документа е важна стъпка към укрепване на международното сътрудничество между България и Черна гора в сферата на европейските образователни и младежки програми. То ще допринесе за по-добро разбиране на националните и европейските контексти, за усъвършенстване на работата на националните агенции и офиси, както и за постигане на по-устойчиви резултати в полза на образованието, младите хора и спорта.

Като Национална агенция по програма "Еразъм+“ и Европейски корпус за солидарност в България, ЦРЧР продължава да развива активни международни партньорства, насочени към повишаване на качеството, включването, иновациите и европейското сътрудничество в образованието, обучението, младежта и спорта.