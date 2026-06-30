Пътнически самолет на полската авиокомпания LOT кацна извънредно на летището в Бургас, след като техническа неизправност в транспондера излъчи фалшив сигнал за отвличане. Инцидентът е станал в 17:15 часа по време на полет от Варшава за Тел Авив, което е наложило задействането на процедурите по Air Policing и прехват от дежурни български изтребители, за който Plovdiv24.bg вече съобщи.

Пътуващите и екипажът се намират на летището в Бургас, където са им осигурени храна и вода, докато полският превозвач организира полет за извозването им още същата вечер.

След като самолетът Airbus A320, собственост на българската авиокомпания "Електра Еъруейз“ и опериращ за LOT, е напуснал въздушното пространство на страната, превозвачът е отправил официално искане за завръщане на българско гражданско летище. От Министерството на отбраната съобщиха, че дежурните изтребители от Военновъздушните сили са активирани веднага, извършили са прехват и са съпроводили машината до Бургас. След приключване на операцията бойните самолети са се завърнали в базата си в Граф Игнатиево.

От Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха, че веднага е свикан Кризисен щаб и е обявена аварийна готовност в съответствие с действащите протоколи. Самолетът е позициониран на безопасно разстояние от критичната инфраструктура на аеропорта, където екипи на Министерството на вътрешните работи извършват задължителните проверки на борда и техниката. Очаква се плавателният съд да остане на пистата до пълното приключване на техническата инспекция.

Въпреки сериозността на ситуацията, летищният оператор обяви, че няма нарушения в полетната програма. От пресцентъра на аеропорта уточниха, че комплексът работи по план и по разписание, като няма нито един закъснял полет или допълнителни извънредни обстоятелства за останалите пасажери на терминала.