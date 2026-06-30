Пътнически самолет Airbus A320, изпълняващ полет от Варшава за Тел Авив, кацна извънредно на летището в Бургас в 17:15 часа, след като техническа неизправност в транспондера излъчи фалшив сигнал за отвличане. Ситуацията активира международни процедури по сигурност и наложи повторно вдигане на дежурните български изтребители за прехват на машината.

За новите детайли около международния ескорт и маневрите на летателния апарат в чуждо въздушно пространство съобшиха от ВВС на България, информира Plovdiv24.bg. Пътниците и екипажът вече се намират в безопасност на бургаския аеропорт, където изчакват организирането на нов полет от страна на полския превозвач LOT за извозването им още същата вечер.

След като самолетът, който е собственост на българската авиокомпания "Електра Еъруейз“ и оперира за LOT, напуска въздушното пространство на Република България, той е поет и ескортиран от двойка турски изтребители. При преминаването си през турското въздушно пространство екипажът получава последователен отказ за кацане от три различни държави. Поради създалата се ситуация превозвачът отправя официално искане за завръщане и приземяване на българско гражданско летище.

След полученото искане за завръщане дежурните изтребители от българските ВВС се активират отново. Военните пилоти извършват прехват на самолета-цел в небето и изпълняват пълно блокиране на летището в Бургас, на което машината се приземява успешно. Веднага след приключване на тактическата мисия българските изтребители се завръщат в базата си на летище Граф Игнатиево.

Министерството на транспорта и съобщенията съвместно с компетентните органи веднага свиква Кризисен щаб и обявява аварийна готовност в пълно съответствие с действащите държавни протоколи. Airbus А320 е позициониран на специално разпределено място, отдалечено от критичната инфраструктура на аеропорта, където специализирани екипи на Министерството на вътрешните работи извършват задължителни проверки на борда и на техническото състояние. Самолетът ще остане на пистата до финализиране на пълната инспекция.

Въпреки сериозността на инцидента и задействането на процедурите по Air Policing, летищният оператор потвърди, че няма нарушения в общата полетна програма. От пресцентъра на летище Бургас уточниха, че комплексът работи в нормален режим и изцяло по предварително разписание. На терминала няма закъснели полети или други извънредни обстоятелства, които да засягат останалите пасажери.