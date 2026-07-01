Лекари и санитари влачат болни и ранени граждани с одеяла по стълбите на държавната болница в Ямбол, тъй като сградата от 1912 година няма асансьори и топли връзки, докато новият медицински корпус стои под ключ. Скандалните кадри бяха излъчени във видеозапис в ефира на bTV.

Бруталните факти за състоянието на лечебното заведение са предоставени от разследване на Дани Атанасова, информира Plovdiv24.bg.

Журналистическото разследване показа смразяващи кадри от часовете след жестока катастрофа на АМ "Тракия“ с деца от футболната школа на "Славия“. Пострадалият треньор Иван Терзийски, който е бил с мозъчно сътресение и тежки наранявания, също е пренасян на ръце през дупките в двора, за да стигне от Спешното отделение до скенера.

Това се случва ежедневно и в Белодробното отделение, където пациенти в критично състояние се свалят от четвъртия етаж в платнища. Носачът Димитър Иванов разказва пред камерата, че качват по стълбите хора по 150-200 килограма в сняг и дъжд, като допълва: "Ако го изпуснеш, ще го убиеш“. Положението в Спешното отделение, поемащо тежкия трафик от аутобана, е не по-малко скандално — то се помещава в стара дървена барака с капацитет от едва три легла. Директорът на МБАЛ "Свети Пантелеймон“ д-р Панайот Диманов бе категоричен, че работата при подобни мизерни условия е напълно инвестиционно невъзможна и опасна както за болните, така и за медицинския персонал.

Новият корпус на болницата в Ямбол

На този фон, изграждането на т.нар. нова болница в Ямбол е напълно замразено на финалната права. Проектът, започнал през април 1979 година, вече е погълнал над 70 милиона лева, но в момента е блокиран заради искане на строителя за допълнителни 4,4 милиона евро, представляващи основно индексации. Вътрешността на сградата е напълно обзаведена с модерна апаратура, чийто гаранционен срок обаче изтича, без тя да е използвана нито веднъж.

От Министерството на здравеопазването отказват да се ангажират с какъвто и да е конкретен срок за отварянето на новия комплекс. Служебният министър на здравеопазването д-р Галя Кондева (към момента на събитията) е разпоредила независима оценка, която да установи дали финансовите претенции на фирмата изпълнител са обосновани. Докато държавната машина извършва проверки и ревизии, жителите на Ямбол и медиците остават заложници на една вековна разруха.