От днес, 1 юли при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, няма да се включва допълнителната сума от 30,68 евро, известна като "COVID добавка“. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

От същата дата влиза в сила и осъвременяване на пенсиите с 7,8% по т.нар. "швейцарско правило“. То ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г.

Със 7,8% ще се увеличат и пенсиите за наследниците на починал съпруг или съпруга (т.нар. "вдовишка добавка“).

Със същия процент ще бъде повишен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който ще се увеличи от 322,37 евро на 347,51 евро.

Корекцията ще засегне и всички производни минимални размери – пенсии при непълен стаж, инвалидни пенсии, наследствени пенсии и други. Социалната пенсия за старост също ще бъде увеличена с 7,8% от 1 юли. Тя е определена с постановление на Министерския съвет на 183,81 евро.

Повишението ѝ ще се отрази и на редица други пенсии и добавки, чиито размери се изчисляват като процент от социалната пенсия. На 2 юли ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 години и за осиновяване на дете до 5 години за предходния месец юни.

Обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 юли (сряда).

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извърши в периода от 7 до 20 юли включително. Пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще имат сумите по сметките си на 7 юли.