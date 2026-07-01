Студентски град е жилищен комплекс в югоизточна София, район Студентски (район), граничещ с кварталите "Дианабад“, "Дървеница“, "Витоша“ и "Малинова долина“. Намира се в полите на Витоша и е част от административен район "Студентски“ на Столична община. Първоначално кварталът е проектиран като студентско градче, наречено Студентски град "Христо Ботев“. Изграждането му започва през 60-те години на ХХ век върху отчуждени земи в покрайнините на София.

Изграждат се десетки многоетажни общежития, които целят да задоволят жилищните нужди на студентите от софийските висши училища, както и съпътстваща инфраструктура – учебни и спортни центрове, библиотека, поликлиника, кино, места за самообучение и прекарване на свободното време, алеи и паркове. Това е един от най-мащабните проекти за времето си. Студентски град е открит официално на 5 декември 1975 г.

След 2010 г. Студентски град изживява строителен бум, като се появяват нови жилищни, търговски, спортни и бизнес центрове. В района съществуват условия за спорт, разходка, забавления и др. Двете многофункционални зали "Христо Ботев“ и Зимен дворец на спорта са домакини на редица събития през годината. В близост е и Зоологическата градина на София. Кварталът се намира в един от районите на столицата, в които по градоустройствен план не се предвижда изграждане на промишлени предприятия.