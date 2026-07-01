За цяла България НИМХ обяви жълт код за утре, 2 юли. Причината - очаквани интензивни валежи от дъжд, които на места ще бъдат придружени от гръмотевични бури и градушки.

Днес след обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

Прогноза за България за 02.07.2026

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще се доближи до средното. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и затихнат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо.

Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28° и 33°.

Над планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.