Летният туристически сезон в Гърция, Черна гора и Хърватия отново изкара на преден план дебатите около спорните навици на летовниците в популярните курорти. Видеоклип от плажа в гръцкото селище Пефкохори, разпространен в социалните мрежи, за пореден път предизвика бурни реакции заради практиката да се запазват места на пясъка с кърпи през нощта.

Нощни застраховки върху пясъка

Кадрите, публикувани от профила "nikana.gr – почивка в Гърция“, показват как плажът в Пефкохори изглежда в тъмната част на денонощието. Върху пясъка са разпънати множество хавлии и постелки, затиснати с едри камъни, за да не бъдат отнесени от вятъра. Според описанието към видеото явлението не е ново и местата продължават да се подсигуряват по този начин за следващия ден, като подобни гледки се наблюдават и в съседния курорт Полихроно.

Бурни реакции и призиви за глоби

Публикацията бързо натрупа коментари, в които потребителите масово осъждат поведението на летовниците и отправят призиви за санкции. Част от хората настояват общинските власти да изхвърлят оставените вещи, за да бъдат принудени туристите да си плащат за шезлонги. Други определят ситуацията като проява на лош вкус, докато по-прагматични потребители се шегуват, че виждат в това възможност да се сдобият с безплатни плажни кърпи.

Рискове от конфискация на личните вещи

Сред мненията се открояват и разкази на очевидци, които описват как подобни опити за резервация завършват неприятно за туристите. Потребители споделят личен опит за акции на общински служители, които събират и изхвърлят всички оставени по плажа предмети в ранните сутрешни часове, което впоследствие води до сериозни скандали и хаос сред плажуващите.