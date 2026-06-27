Българските граждани имат гарантирани медицински права по време на своята ваканция в страната и в чужбина, като достъпът до помощ зависи от правилното използване на здравноосигурителните документи. Главният експерт в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Иван Любомиров разясни процедурите за действие при спешни състояния в ефира на предаването "Пулс" по NOVA NEWS.

Когато гражданите прекарват ваканцията си на територията на страната, не е задължително да носят специални документи, но е силно препоръчително синята здравноосигурителна книжка да бъде част от багажа им. Иван Любомиров поясни, че представянето на синята книжка е необходимост, в случай че на пациента се наложи спешно да посети стоматолог. Експертът допълни, че при възникване на остро състояние по време на почивка в България, гражданите могат да потърсят съдействие както в спешните отделения, така и при всеки общопрактикуващ лекар, който има сключен договор с НЗОК.

При пътуване в рамките на Европейския съюз основният документ за медицинска защита е Европейската здравноосигурителна карта, която служи за оказване на спешна и неотложна помощ. Картата се издава в срок до 15 календарни дни, но ако гражданите нямат достатъчно време преди заминаването си, районните здравноосигурителни каси могат веднага да издадат хартиено временно удостоверение, което изцяло я замества. Любомиров обърна специално внимание на факта, че Европейската здравноосигурителна карта не замества класическата туристическа застраховка. Тя обаче е изключително важна, за да бъде представена в чуждестранно лечебно заведение, което си сътрудничи с местния здравноосигурителен фонд.

За улеснение на гражданите, които имат допълнителни въпроси или неясноти, свързани със техните здравноосигурителни права в България или зад граница, от институцията предоставят директни канали за комуникация. Пациентите могат да се обръщат за съдействие директно към експертите на НЗОК на безплатния телефонен номер 0800 14 800 или да използват платформата за онлайн консултации на официалния сайт на институцията.