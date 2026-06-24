Наследниците на покойния италиански премиер Силвио Берлускони обявиха за продажба историческата лятна резиденция вила "Чертоза“ в Сардиния, която се оценява на рекордната стойност от около 500 милиона евро. Просторният комплекс с площ от 4500 квадратни метра и парк от 120 хектара официално е на пазара, като към момента се водят преговори с потенциални международни купувачи.

Интерес от световни милиардери и преговори за имота

Говорител на наследниците на Берлускони от холдинговата компания Finivesta потвърди, че към резиденцията има сериозен интерес, но преговорите все още не са навлезли в своя финален етап. Сред потенциалните купувачи, които се споменават в публичното пространство, се нареждат Султанът на Бруней, арабски милиардери, както и собственици на големи международни хотелски вериги. До този момент обаче няма официално сключен договор за покупко-продажба на мащабния комплекс.

Луксозните удобства в резиденцията

Вила "Чертоза“ се отличава с внушителни размери, като територията ѝ е по-голяма от Ватикана. Имотът разполага със 126 стаи, седем открити басейна, седем самостоятелни вили за гости, спа център и специална зона за таласотерапия с термални басейни. Пространството включва още футболни и голф игрища, детски пързалки, лечебна градина, амфитеатър в гръцки стил, каменна кула, пещерата на Нептун, хеликоптерна площадка и дори изкуствен вулкан и ядрен бункер. Продажбата се менажира от три престижни компании за недвижими имоти: Sotheby's International Realty, Knight Castle Real Estate от Дубай и Carolwood Partners от Бевърли Хилс. От Carolwood стартираха и уебсайт с над сто невиждани досега кадъра и детайлни описания на резиденцията.

Място за срещи на световни лидери

Въпреки че комплексът е замислен като лятна семейна резиденция, в миналото Берлускони редовно е посрещал в него висши държавници и световни лидери. През годините негови гости в Сардиния са били Джордж У. Буш, Тони Блеър, Владимир Путин, Хосе Луис Родригес Сапатеро и Мирек Тополанек.

История и разширяване на комплекса

Берлускони купува вилата през 80-те години на миналия век, след което постепенно разширява границите ѝ. Централната сграда разполага с 14 спални и 14 бани. За да изгради своя летен рай, бившият премиер купува и съседни имоти, сред които вили на наследниците на издателя на Playmen Аделин Татило и на предприемача в издателския бизнес за възрастни Сара Балсам. Днес целият комплекс разполага с парк, който обхваща 580 477 квадратни метра, равняващи се на 83 футболни стадиона, а основната вила е отделена от помощните постройки, пише businessnovinite.bg. След кончината на политическия лидер през 2023 г. собствеността преминава в ръцете на неговите наследници, които вземат решението за продажба.