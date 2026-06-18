На фона на непрекъснато нарастващото присъствие на опасната риба лагокефал (Lagocephalus sceleratus) във водите на Средиземно море, Гръцкият червен кръст излезе с официално предупреждение и полезни указания за гражданите. Спешните препоръки са насочени към оказването на първа помощ при инциденти и наранявания, причинени от ухапване от този инвазивен вид.

Лагокефалът е изключително рисков вид, тъй като съдържа тетродотоксин - мощен невротоксин, който прави консумацията му смъртоносна. Тъй като концентрацията на токсина в различните тъкани варира, експертите предупреждават, че нито една част от тялото на рибата не е безопасна за ядене. Важно е да се знае, че отровата не се разрушава дори при термична обработка (варене или пържене), поради което уловените екземпляри трябва незабавно да се изхвърлят.

Въпреки че самото ухапване на рибата не инжектира отрова, тя представлява сериозна физическа заплаха. Лагокефалът притежава изключително мощни челюсти, наподобяващи клюн, които могат да причинят тежки разкъсвания, дълбоки рани и последващо силно кървене.

В случай на инцидент, специалистите от здравния отдел съветват да се реагира хладнокръвно и да се предприемат следните стъпки.

Измийте раната с обилно количество чиста течаща вода и сапун. Медиците изрично предупреждават да не се използват локални антисептици без предварителни указания от лекар.

Приложете постоянен и силен натиск върху засегнатото място с помощта на чисти марли или чиста кърпа. При обилно кървене поддържайте натиска непрекъснато и по възможност дръжте наранения крайник повдигнат над нивото на сърцето.

Посещението при лекар е задължително. Нараняванията от ухапване от този вид изискват специализирана обработка, поставяне на ваксина против тетанус (противотетаничен серум) и евентуално зашиване на раната, ако тя е твърде дълбока.

Ако инцидентът се случи в отдалечен или труднодостъпен район, или ако кървенето не може да бъде спряно, гражданите трябва незабавно да се свържат със Спешна помощ в Гърция (тел. 166) или да използват Европейския номер за спешни повиквания (тел. 112), като продължат да оказват първа помощ до пристигането на спасителните екипи.

Плажуващите и рибарите в региона се призовават към повишено внимание, особено при боравене с непознати морски видове.