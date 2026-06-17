Мощна гореща вълна ще обхване голяма част от Западна Европа в края на тази и началото на следващата седмица, като температурите ще надхвърлят 40°C на обширни територии. Актуалните метеорологични модели прогнозират създаването на условия за опасно горещо време, което ще подложи континента на сериозно изпитание. Ситуацията се следи с повишено внимание от климатичните експерти заради потенциалните заплахи.

Най-засегнатите държави и температурни рекорди

Очаква се най-критично да бъде положението в части от Испания и Франция. На места в тези страни температурите могат да достигнат и дори да надминат екстремните 45°C. Подобни стойности са характерни за най-интензивните летни горещини.

Рискове за здравето и инфраструктурата

Продължителните екстремни жеги крият сериозни рискове за здравето на хората и водят до повишена опасност от възникване на горски пожари. Метеоролозите предупреждават, че ситуацията може да предизвика значително натоварване на енергийните системи, засушаване и неблагоприятни последици за земеделския сектор, информира Meteo Balkans. Ако настоящите прогнози се потвърдят, регионът ще се изправи пред едно от най-сериозните температурни предизвикателства от началото на сезона.