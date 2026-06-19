Българският полицай сержант Кристиян Иванов беше изписан официално от Регионалния медицински център "Атлантикеър" на 18 юни 2026 г., малко над две седмици след като преживя критична за живота стрелба. При изписването му десетки негови колеги от Полицейското управление на Атлантик Сити, шерифската служба и съседни звена го посрещнаха с почетен шпалир, бурни овации и вдигнати палци за кураж. Случаят предизвика огромен отзвук както в САЩ, така и в България.

Детайли около стрелбата и медицинската намеса

На 2 юни 2026 г. елитният SWAT отряд в Атлантик Сити, част от който е Иванов, изпълнява съдебна заповед за обиск. При отварянето на вратата заподозреният открива огън. Сержант Иванов е прострелян в слабините, като куршумът сериозно засяга бедрената му артерия и вена, предизвиквайки масивна и животозастрашаваща загуба на кръв. Вторият полицай Робърт Рейнолдс е улучен в каската и се разминава с леки наранявания. Заподозреният стрелец е ликвидиран на място.

Лекарите от болницата споделиха пред американските медии, че Кристиян е бил "на прага на смъртта". Животът му е спасен благодарение на светкавичната реакция на неговите колеги от SWAT, които веднага оказват първа помощ за спиране на кръвоизлива и вместо да чакат линейка, го транспортират директно с патрулна кола до спешното отделение за броени минути. Иванов претърпява две последователни спешни операции в същия ден, а невероятно бързото му първоначално възстановяване изненада дори медицинските екипи.

Вълна от солидарност

Веднага след инцидента Българо-американската полицейска асоциация (B.A.P.A.) и колегите му организираха мащабна благотворителна кампания за финансова подкрепа на семейството му по време на дългия процес на рехабилитация. Кампанията в платформата GoFundMe бързо се превърна в израз на огромна солидарност, като събраната сума надхвърли 230 000 долара.

Разследването на самия инцидент продължава под надзора на Службата за публична почтеност и отчетност към главния прокурор на щата Ню Джърси