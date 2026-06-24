Летният навик на много плажуващи да оставят плажното си оборудване денонощно на пясъка, за да си гарантират първа линия край морето, вече е в историята за част от Халкидики. Общинските власти в Полигирос обявиха война на тази практика, предприемайки решителни стъпки за освобождаването на крайбрежните ивици.

Местната администрация въвежда пълна забрана за постоянното разполагане на лични чадъри, столове и шезлонги, чиято единствена цел е блокирането на обществено пространство.

От кметството в Полигирос вече стартираха регулярни инспекции по бреговата линия. Целта на акцията е категорична - да се гарантира, че плажовете ще запазят своя публичен статут и няма да бъдат незаконно присвоявани за частно ползване.

Общинското ръководство отправи официален апел към жителите и гостите на региона незабавно да приберат всички свои вещи, които стоят денонощно на пясъка.

В тази връзка заместник-кметът на Полигирос, Василис Фардогианис, заяви, че крайбрежните зони са общо достояние и основно задължение на властите е да съхранят техния публичен характер. Той допълни, че уважението към споделеното пространство е израз на отношение към останалите граждани, туристите и природата. Фардогианис беше категоричен, че местната власт ще следи за стриктното и безкомпромисно спазване на законите, за да може плажовете да останат напълно отворени и достъпни за абсолютно всеки.

Властите дават кратък гратисен период на нарушителите. Всички граждани, които са оставили трайно свое оборудване на брега, трябва да го приберат сами най-късно до неделя, 5 юли 2026 г.