През последните години частният бизнес на практика превзе огромни ивици от гръцкото крайбрежие, като ограничи драстично свободния достъп на гражданите до обществените плажове. Ситуацията става особено задушаваща по островите през летните месеци, където редиците от платени шезлонги често се простират чак до водата, без да оставят никакво място за посетителите, които просто искат да постелят кърпата си на пясъка.

Точно това беше причината за зараждането на така нареченото "Движение на кърпите“, което започна преди около три години на остров Парос. Тогава местните жители излязоха по плажовете в знак на протест срещу незаконното разрастване на плажните барове. Бизнесите наемаха малка площ, а реално разпъваха шезлонги върху целия плаж, като не оставяха място за хората, които не искат да плащат, т.е. тези, които искат просто да си сложат кърпата на пясъка. Тогава протестиращите отиваха на окупираните от шезлонги плажове, носейки свои собствени кърпи и транспаранти с надписи: "Върнете ни плажовете!“, настоявайки за правото си на безплатен достъп до морето, гарантирано от конституцията.

Въпреки че през последните две години силата на движението донякъде отслабна, както признава Ставрос Стелас, член на Управителния съвет на културната асоциация "Архилохос“ на Парос, проблемът остава заради липсата на ефективен контрол.

Жалби има още от април и въпреки че сезонът вече започна, проверки все още не са извършени отбелязва той пред местната медия Tovima.

Министерството на финансите на Гърция въведе по-строги правила за управление на плажовете и крайбрежните зони. Жителите на островните и крайморските райони обаче подчертават, че тези регулации невинаги се прилагат правилно.

"Трябва да има достатъчно свободно място за всички. Никой не трябва да бъде принуждаван да плаща, само за да се наслади на един ден край морето“, казва 27-годишната Олга, която предпочита неорганизирани плажове със свободен достъп.

В същото време компетентните служби към Министерството на финансите се състезават с времето, за да завършат процедурите и електронните търгове за отдаване под наем на хиляди крайбрежни участъци. Тези концесии позволяват на частни оператори да поставят шезлонги, чадъри, плажни барове и заведения.

На 31 декември 2025 г. почти всички съществуващи договори за обикновено ползване на плажове и крайбрежни зони изтекоха масово. В резултат на това през цялата 2026 г. всички предишни концесии, много от които досега се управляваха частично от местните общини, трябва да бъдат преразгледани от нулата.

Целият процес вече е прехвърлен изключително на Министерството на финансите. Търговете и концесиите се провеждат изцяло по електронен път. Вече са подадени хиляди заявления, а властите изпитват сериозни затруднения да ги обработят и финализират навреме.

Ключов проблем, който възникна (и чието решение се очаква чрез нова законодателна разпоредба, включена в законопроект за мерките срещу енергийната криза и подпомагането на разполагаемия доход на гражданите), засяга отдаването на права за ползване на плажа на съседни обекти или сдружения без тръжна процедура.

Много от тези бизнеси, ресторанти, кафенета, стаи под наем или хотели, имат право да поставят ограничен брой шезлонги и чадъри в определена зона непосредствено пред своите обекти. Някои от тях обаче все още не са получили официалните си договори за концесия, тъй като държавата не е приключила процеса по подписването им.

Това създава правна сива зона. Aко те решат да поставят шезлонги и чадъри, както им е разрешено по принцип, рискуват тежки глоби при проверка или сигнал.

Затова Министерството на финансите предлага нов регламент за излизане от ситуацията. Той ще позволи на съседните обекти да разположат плажното си оборудване дори без финализирани договори, като гарантира, че няма да бъдат санкционирани. Същевременно мярката въвежда и определени облекчения за бизнеси с минали нарушения или за такива, намиращи се в райони, засегнати от опустошителните наводнения, причинени от бурята "Даниел“.