Руснаците все по-често изтеглят парите си от банките и предпочитат да ги държат в брой. Само през май 2026 г. отливът на средства от банковата система достига приблизително 7,1 млрд. долара - най-високото месечно ниво от началото на годината. Това показват данните от месечната статистика на Централната банка на Русия за финансовите активи на домакинствата, цитирани от The Moscow Times.

Паралелно с това руските граждани значително увеличават спестяванията си в кеш. Според експерти причините са както технически, така и икономически.

"Руснаците държат пари в брой заради нестабилността в банковите услуги за обработка на плащания и преводи, включително прекъсванията на мобилния интернет. Това насърчава хората да поддържат паричен резерв за черни дни“, коментира Павел Жолобов, старши директор "Рейтинги на финансови институции“ в рейтинговата агенция NRA.

По думите му компаниите, изправени пред сложна макроикономическа среда и нарастваща данъчна тежест, все по-често насърчават клиентите си да плащат в брой, което улеснява прехвърлянето на средства към сивата икономика.

Тази тенденция се потвърждава и от най-голямата руска банка. Финансовият директор на Сбербанк Тарас Скворцов заяви по време на Петербургския международен икономически форум (ПМЕФ), че с увеличаването на плащанията в брой нараства и делът на т.нар. "заплати в плик“.

Според данните на Сбербанк при малките предприятия делът на неофициалните възнаграждения е нараснал от 10-15% до 20–25% от общия фонд "Работна заплата“. При индивидуалните предприемачи увеличението е още по-драстично – от 10–15% до около 40%.

Скворцов отбелязва, че в миналото подобни плащания често са се извършвали чрез банковата система под формата на преводи между физически лица. В момента обаче тези преводи намаляват, а все по-голяма част от възнагражденията се изплащат директно в брой.

Данните показват, че през 2026 г. търсенето на кеш в Русия е достигнало най-високото си ниво от септември 2022 г., когато беше обявена частичната мобилизация.

По информация на Централната банка само през март и април в обращение са били пуснати над 900 млрд. рубли, а заедно с февруари сумата надхвърля 1,1 трилиона рубли – повече, отколкото за цялата 2025 година.

Само през април количеството налични пари в обращение се е увеличило с 600 млрд. рубли. Ако се изключи традиционният декемврийски сезонен пик, това представлява най-голямото увеличение от есента на 2022 г.

Общият обем на парите в брой в Русия вече достига близо 19,8 трилиона рубли. Според прогнозата на Сбербанк до края на годината тази сума ще надхвърли 20 трилиона рубли и може да достигне около 20,6 трилиона.

"Това е изключително голям обем налични средства“, заяви Скворцов.

Още по-показателно според него е, че изтеглените средства вече не се връщат обратно в банковата система.

"Преди парите винаги се връщаха чрез инкасо или чрез внасяне в банкомати. Сега тази тенденция липсва – клиентите предпочитат да задържат наличните средства при себе си“, посочи финансовият директор на Сбербанк.

Статистиката на банката отчита и спад в дела на безкасовите плащания. През първото тримесечие на 2026 г. те представляват 75,9% от плащанията за стоки и услуги, което е с 3,1 процентни пункта по-малко спрямо края на 2025 г., когато делът им е бил 79%.

Тези данни обаче се разминават със статистиката на Централната банка на Русия, според която безкасовите плащания формират 88,9% от оборота в търговията на дребно.

Според Скворцов разликата се дължи на различната методология. Централната банка не отчита възстановените плащания при върнати покупки, например от онлайн платформи, а включва операции като погасяване на кредити, преводи към брокерски сметки, сделки с недвижими имоти и други финансови трансакции, които Сбербанк не включва в собствените си изчисления.

Независимо от различията в статистиката, данните на банковия сектор очертават ясна тенденция - все повече руснаци предпочитат да държат спестяванията си в брой, а плащанията в кеш постепенно възстановяват позиции за сметка на безкасовите разплащания.