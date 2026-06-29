Употребата на електронни цигари с охлаждащи добавки може значително да увеличи риска от опасни нарушения на сърдечния ритъм. До това заключение стигнаха учени след проведено проучване, резултатите от което са публикувани в американското специализирано списание Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology (CAE).

Изследователите са проучвали специфичните ефекти на масово използвани охлаждащи компоненти, които се добавят към вейповете, за да създадат специфично усещане за хлад при вдишване. Експериментите в рамките на научния проект са проведени върху мишки и лабораторно отгледани човечки сърдечни клетки. Учените са обърнали специално внимание на веществата WS-3 и WS-23, които все по-често се влагат от производителите на електронни цигари.

Резултатите от опитите показват, че тези добавки засилват изключително силно отрицателното въздействие на вейпинга върху сърдечно-съдовата система. По-конкретно е установено, че компонентът WS-23 почти утроява броя на преждевременните сърдечни удари при мишки в сравнение с употребата на електронни цигари, които съдържат единствено никотин.

По време на изследването специалистите са регистрирали и сериозни промени в електрическата активност на сърцето, пряко свързани с повишен риск от поява на аритмии. Според авторите на научния труд охлаждащите добавки могат да предизвикат твърде ранно или твърде късно свиване на сърцето. Това явление увеличава вероятността от опасни ритъмни нарушения и в някои случаи крие риск да доведе до внезапен сърдечен арест.