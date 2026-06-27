Спасителните екипи във Венецуела продължават трети ден издирвателните операции след смъртоносните земетресения, които удариха страната в сряда. На фона на тежката ситуация се случи истинско чудо, след като бебе на едва 18 дни бе извадено живо изпод останките на разрушена жилищна сграда.

Надежда сред руините на жилищния блок

Под бурните аплодисменти на насъбралите се наоколо граждани, спасителите на място веднага предадоха новороденото дете на неговия баща. За емоционалното спасяване и актуалния ход на акциите в Южна Америка информира Plovdiv24.bg. По данни на международната агенция "Франс прес", майката на бебето също е била открита и извадена жива от спасителните екипи малко след него.

Черна статистика и десетки хиляди в неизвестност

В събота официалните власти във Венецуела не актуализираха данните за броя на загиналите при природното бедствие. Според последната официално потвърдена информация, смъртните случаи в страната до момента са 920. Ситуацията в засегнатите региони остава изключително критична, тъй като броят на хората, които все още се водят в неизвестност, е огромен и надхвърля 55 хиляди души.