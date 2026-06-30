Почивката в Гърция през това лято остава предпочитан избор за българските туристи, но изисква по-сериозен бюджет поради отчетен ръст в цените на нощувките, плажните услуги и заведенията спрямо миналия сезон. Най-осезаемо е поскъпването при шезлонгите и минималната консумация в плажните барове, като цените на някои храни също са по-високи, изравнявайки се с тези в българските курорти.

В разгара на летния сезон нощувка в тризвезден хотел или студио за двама в популярни дестинации като Халкидики, Тасос и Олимпийската ривиера варира между 80 и 120 евро на вечер. За престой в по-висок клас и луксозни места за настаняване цените започват от 150 евро нагоре.

В гръцките заведения цената на основните ястия се движи в диапазона между 12 и 25 евро, докато популярните местни специалитети гирос и сувлаки струват около 4-10 евро. Порция традиционна мусака излиза около 9 евро, а гръцката салата е на цени от 8 до 10 евро. Любителите на морска храна заплащат около 14 евро за миди в сос, 15 евро за скариди на грил и 16 евро за порция пържени калмари.

На самия плаж цената на кафето вече достига 5 евро, а на безалкохолните напитки – до 8 евро. Само на 100 метра разстояние от плажната ивица обаче стойността на кафето пада до 2 евро.

Най-значително увеличение на цените се наблюдава при плажните услуги. В голяма част от курортите комплектът от чадър и два шезлонга вече струва между 20 и 30 евро или е обвързан с изискване за минимална консумация на същата стойност. На по-луксозните плажове тези суми могат да надхвърлят 100 евро за един ден.

Цените на основните хранителни продукти в супермаркетите в Гърция също бележат покачване, макар и по-умерено. Килограм сирене фета се продава за около 12 евро, а килограм кашкавал варира между 12 и 17 евро в зависимост от конкретния вид, информира businessnovinite.bg. Литър прясно мляко се купува за около 1,50 евро, а килограм домати струва около 2,20 евро.