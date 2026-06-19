Германската търговска верига "Лидл“ (Lidl) разширява присъствието си по нестандартен начин, като откри първия си пъб в Северна Ирландия. Новото заведение, носещо името "The Middle Ale“, се намира в Дъндоланд, близо до Белфаст, и е разположено непосредствено до съществуващ магазин на веригата.

Инициативата представлява иновативен отговор на строгата и сложна система за лицензиране на алкохол в региона. В Северна Ирландия лицензите за продажба на алкохол са силно ограничени и обикновено могат да бъдат получени единствено чрез закупуването им от вече съществуващи обекти, които прекратяват дейността си или се отказват от лиценза си. Освен това кандидатите трябва да докажат, че в дадения район има недостиг на подобни услуги.

Първоначално "Лидл“ не успява да убеди регулаторните органи, че в района на Дъндоланд липсват достатъчно магазини за продажба на алкохол. В резултат на това компанията променя стратегията си и кандидатства за лиценз за заведение от типа пъб, аргументирайки се, че в района има недостиг на барове и кръчми. След продължителна административна и съдебна процедура веригата успява да получи необходимото разрешение, което включва и право за продажба на алкохол за консумация на място, както и за вкъщи.

Пъбът разполага с около 60 места и е свързан концептуално с характерния за "Лидл“ "Middle Aisle“ – зоната в магазините, известна с промоционални и сезонни продукти. Входът към заведението е отделен от този на супермаркета, а откриването му е създало осем нови работни места.

Реакциите на местните жители са смесени, но предимно положителни. Жител на Източен Белфаст, Робърт Бар, описва заведението като "добро“ и подчертава, че то предлага изгодно съотношение между цена и качество. Той отбелязва също, че ще го посещава отново, въпреки че е избрал безалкохолна напитка при първото си посещение.

Новоназначеният управител на пъба Саманта Хил официално откри заведението, като преряза лентата на церемония по откриването.