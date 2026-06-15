Албания се превърна в една от най-бързо развиващите се туристически дестинации в Европа, привличайки все по-голям брой пътешественици, които търсят достъпна почивка на Средиземно море. Страната успешно конкурира традиционни летни дестинации като Гърция, Хърватия и Италия благодарение на изгодните си цени, атрактивното крайбрежие и модерната инфраструктура.

Регионът вече се нарича "Европейските Малдиви“ заради своето тюркоазено море, живописни заливи и липса на огромни тълпи.

Според проучването на Post Office City Costs Barometer за 2026 г., албанската столица Тирана заема място сред най-евтините градове за чужди туристи на континента. Посетителите могат да купят билет за известния амфитеатър за около 2,7 евро, входът за оперно представление струва малко над 4 евро, а пропуските за повечето музеи са на цени около 7 евро. Вечеря от три ястия с включено вино в качествен ресторант с традиционна местна кухня излиза под 30 евро, а средната цена за нощувка в двойна стая в добър хотел е около 76 евро.

Бреговата линия на страната се разпростира на повече че 360 километра по Адриатическо и Йонийско море, като Албанската Ривиера се определя като една от най-красивите в целия регион. Сред най-предпочитаните крайбрежни дестинации са Ксамил, Химара, Дерми и Саранда, известни с бели каменисти плажове и кристална вода. Основна забележителност за туристите е и природният феномен Синьото око (Сири и Калтер), който е сред най-фотографираните обекти. Извън природните дадености, сериозно впечатление у чужденците оставя и местната концепция за гостоприемство "беса“, основана на уважение и подпомагане на госта.

Разположен само на няколко десетки километра от столицата, крайбрежният град Дуръс се очертава като дестинация за еднодневни екскурзии, подкрепена от двупосочен автобусен билет на стойност малко над 3 евро. Градът пази богата история от римско време, а сред основните атракции са древен амфитеатър, венецианска кула, оживена алея и дълъг пясъчен плаж. Цените в заведенията около Венецианската кула също остават ниски — пицата се продава за едва 5 евро, а чаша местна бира Korça струва малко над 3 евро. По този начин Албания се утвърждава като сериозен конкурент на пазара, запазвайки своята автентичност.