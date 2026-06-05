Google обяви официално, че започва въвеждането на функцията за дигитални лични карти в приложението Google Wallet в избрани държави от Европейския съюз през това лято. Разширяването на дигиталната услуга включва и иновативен метод за проверка на възраст, разработен в тясно партньорство с европейската банка Sparkasse Bank.

Макар технологичният гигант все още да не конкретизира кои точно европейски страни ще получат достъп първи, самият процес по интеграция ще следва вече изпитания модел за добавяне на документи, който функционира в Бразилия, Индия, Сингапур и Тайван. За да се възползват от услугата, потребителите ще трябва да заснемат кратко видео селфи, да сканират официалния си документ за самоличност и да изчакат преминаването на автоматична проверка за пълно съответствие между двете изображения.

Криптографска технология за защита на личните данни

Развитието на функциите за проверка на възраст започна от началото на 2025 г. в отговор на новите регулации за онлайн безопасност в редица държави. В тази връзка Google прилага специализирана криптографска технология от типа Zero-Knowledge Proof, която позволява надеждно удостоверяване на навършени години, без да се разкриват чувствителни лични данни като име, точен адрес или дата на раждане. Новата интеграция с европейската банкова институция позволява на клиентите да потвърждават възрастта си през Google Wallet, като системата изпраща до отсрещната страна единствено потвърждение, че потребителят отговаря на заложените изисквания, без никакви допълнителни детайли.

По-бързи онлайн плащания и биометрична сигурност

Успоредно с дигиталната идентичност, компанията разширява и възможностите за онлайн разплащания чрез платформата Google Pay. В уебсайтове, които поддържат директно разплащане, потребителите вече ще могат да извършват покупки само в няколко стъпки, използвайки своите предварително запазени методи за плащане. Въвеждат се и сериозни подобрения в сигурността на онлайн трансакциите на територията на Европейския съюз, където се предвижда задължително потвърждение на плащанията чрез биометрични методи. Тази промяна има за цел да намали зависимостта от еднократните SMS кодове и да ограничи нуждата от допълнителни проверки през банкови портали или външни приложения.