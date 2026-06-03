Българските купувачи се утвърдиха като водещ фактор на пазара на недвижими имоти в района на град Кавала и съседните гръцки крайморски селища, отчитайки сериозен ръст на сделките. Данните на брокерите показват, че интересът е концентриран основно в малките населени места по самото крайбрежие, както и във вътрешността на страната на разстояние до 20 километра от морето.

Географската близост до България се оказва ключов мотив, който превръща региона в логичен и изключително привлекателен избор както за придобиване на ваканционни обекти, така и за дългосрочни финансови инвестиции.

Двоен скок на цените и предпочитани имоти

Според наблюденията на местните посредници, в определени села българските граждани вече формират над една трета от общия брой на активните купувачи. Това мащабно търсене рефлектира пряко върху стойността на недвижимостта и води до бързо покачване на цените на терен. В рамките само на няколко години средната цена на квадратен метър в най-атрактивните за клиентите зони е скочила двойно – от нива под 1000 евро до стойности, които в момента надхвърлят 2000 евро. Анализите сочат, че най-голям интерес има към къщи с дворни пространства, малки по квадратура апартаменти и незастроени парцели, като новите собственици често отдават обектите под наем в периодите, през които не ги ползват лично.

Реакции на местното население в Гърция

Засиленото търсене на жилищни площи от страна на чужденци оказва осезаемо влияние върху пазарната среда и местното население. Част от гръцките жители приветстват притока на български капитали, тъй като той поддържа директно малкия бизнес, сферата на услугите и заетостта в региона извън активния летен туристически сезон, пише "Труд". Друга част от местната общност обаче изразява сериозно притеснение от общото поскъпване на живота и от постепенната промяна в социалната структура на селата, където все по-определящо присъствие целогодишно имат чуждестранните собственици.